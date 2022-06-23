Флагманский центр "Мои документы" откроется на западе Москвы

Флагманский центр "Мои Документы" откроют на западе Москвы, а центр в Конькове станет больше и комфортнее. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

Новый – уже восьмой по счету флагман – расположится в торговом-центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице. Там организуют больше 60 окон приема, а также дополнительные сервисы: медкабинет "Мое здоровье", туристическое бюро, фотоателье и кафе.

Центр госуслуг Коньково перенесут в ТЦ "Беляево" на улице Миклухо-Маклая. Площадь увеличится в полтора раза, появится комфортная зона ожидания и современный диагностический комплекс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.