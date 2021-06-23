Около 53 тыс случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю – Собянин

Ситуация с коронавирусом в Москве приобрела взрывной характер. Медицинская система города работает почти на полной мощности. За неделю в столице выявили 53 тысячи заболевших. Об этом заявил Сергей Собянин на совещании президента с кабинетом министров.

Собянин добавил, что в столице в последние два дня фиксируют максимальные значения суточной смертности пациентов с COVID-19. При этом он подчеркнул, что почти у 90% всех заболевших в Москве подтверждается новая мутация коронавируса под названием "Дельта".

Мэр отметил, что для лечения пациентов с коронавирусом в столице мобилизовано 20 тысяч коек. Всего в городе в системе ОМС работает чуть больше 30 тысяч коек. С нагрузкой столичная медсистема справляется, граждане обеспечиваются всем необходимым, сказал Собянин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.