Собянин рассказал о завершении комплексной реконструкции еще 4 поликлиник

Сергей Собянин осмотрел филиал № 3 городской поликлиники № 6, где недавно завершилась комплексная реконструкция. Одновременно с этим по видеосвязи мэр открыл еще три поликлиники: филиал № 2 ДГП № 122 в Гольянове, филиал № 2 ГП № 2 в Чертанове Центральном и филиал № 4 ДГП № 10 в Черемушках.

Собянин поздравил медиков с новосельем, подчеркнув, что прошел определенный период времени, когда они работали в сжатых и не очень комфортных условиях.

"Наверное, не все из вас верили, что мы достаточно быстро проведем такую мощную реконструкцию ваших поликлиник, сделаем из такого морально и физически устаревшего здания такое современное здание с современным оборудованием, самым современным, которое есть в городе. Я думаю, одним из самых современных в мире", – сказал мэр.

Он назвал это хорошим шагом вперед в развитии амбулаторной службы столицы. Также мэр подчеркнул важность того, что новые поликлиники комплектуются врачами, которые востребованы местным населением. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.