Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции

12:45
В Москве завершили реконструкцию четырех поликлиник. Сергей Собянин осмотрел филиал № 3 городской поликлиники № 6. Одновременно с этим по видеосвязи мэр открыл еще три поликлиники: филиал № 2 ДГП № 122 в Гольянове, филиал № 2 ГП № 2 в Чертанове Центральном и филиал № 4 ДГП № 10 в Черемушках.
Собянин также выразил благодарность коллективу врачей за их работу в период пандемии.
"Я знаю, что в поликлинике № 6 есть КТ-центр, в который поступают больные COVID-19, и пункты вакцинации, бригады, которые амбулаторно обслуживают больных COVID-19, и это большой объем и нагрузка для врачей", – добавил он.
По словам главы города, количество записей на вакцинацию от коронавируса увеличилось практически в 10 раз, достигнув 60 тысяч. Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от пандемии и стабилизировать ситуацию, вернуться к нормальной жизни, заметил Собянин.
Он рассказал, что сейчас Москва проходит пик заболеваемости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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