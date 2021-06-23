Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции

В Москве завершили реконструкцию четырех поликлиник. Сергей Собянин осмотрел филиал № 3 городской поликлиники № 6. Одновременно с этим по видеосвязи мэр открыл еще три поликлиники: филиал № 2 ДГП № 122 в Гольянове, филиал № 2 ГП № 2 в Чертанове Центральном и филиал № 4 ДГП № 10 в Черемушках.

Собянин также выразил благодарность коллективу врачей за их работу в период пандемии.

"Я знаю, что в поликлинике № 6 есть КТ-центр, в который поступают больные COVID-19, и пункты вакцинации, бригады, которые амбулаторно обслуживают больных COVID-19, и это большой объем и нагрузка для врачей", – добавил он.

По словам главы города, количество записей на вакцинацию от коронавируса увеличилось практически в 10 раз, достигнув 60 тысяч. Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от пандемии и стабилизировать ситуацию, вернуться к нормальной жизни, заметил Собянин.

Он рассказал, что сейчас Москва проходит пик заболеваемости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.