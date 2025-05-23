Собянин: международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 по 30 августа

С 28 по 30 августа в столице пройдет третий саммит BRICS+ Fashion. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мероприятие состоится в рамках Московской недели моды и объединит дизайнеров, экспертов и предпринимателей из стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Латинской и Северной Америки.

Участники обсудят развитие модной экономики, локальных производств, цифровизации и электронной коммерции. Как отметили организаторы, в рамках саммита продолжит работу международная образовательная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.