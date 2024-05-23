Собянин: с 24 мая по 2 июня в Москве пройдет фестиваль "Рыбная неделя"

В столице с 24 мая по 2 июня пройдет фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Рыбный фестиваль пройдет в городе в восьмой раз. В рамках праздника все желающие смогут побороться за призы в чемпионате по рыбной ловле.

Кроме того, в 2024 году география фестиваля расширится до 31 площадки. Там можно будет попробовать разные блюда, например креветки на гриле и шашлыки из рыбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.