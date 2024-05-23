Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 08:30

Новости

Собянин: с 24 мая по 2 июня в Москве пройдет фестиваль "Рыбная неделя"

Собянин: с 24 мая по 2 июня в Москве пройдет фестиваль "Рыбная неделя"

Собянин: 268 домов вошли в программу реновации в ТиНАО

Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Собянин: город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках

Сергей Собянин: Москву все чаще выбирают для семейного отдыха

Новости часа: более 250 компаний Москвы представят товары за рубежом в 2024 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Новости часа: центр госуслуг в столичном Лианозове переедет в новое здание

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

В столице с 24 мая по 2 июня пройдет фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Рыбный фестиваль пройдет в городе в восьмой раз. В рамках праздника все желающие смогут побороться за призы в чемпионате по рыбной ловле.

Кроме того, в 2024 году география фестиваля расширится до 31 площадки. Там можно будет попробовать разные блюда, например креветки на гриле и шашлыки из рыбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородфестивалиедавидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика