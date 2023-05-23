Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

На портале mos.ru заработал новый раздел "Помощь". Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, благодаря ему можно быстро получить ответ о столичной медицине, образовании, ЖКУ.

Еще там можно оставить заявку в сервисах "Электронный дом" или "Наш город". На странице есть все каналы для связи с правительством Москвы. Там можно записаться на видеоконсультацию или встречу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.