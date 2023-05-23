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Новости

Новости

23 мая, 22:45

Новости

Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

Собянин рассказал о возможностях нового раздела "Помощь" на портале mos.ru

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Собянин: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Собянин поручил ускорить реконструкцию поликлиники в Таганском районе

Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Собянин и Воробьев объявили о внедрении МЭШ в школы Московской области

Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий

Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве

На портале mos.ru заработал новый раздел "Помощь". Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, благодаря ему можно быстро получить ответ о столичной медицине, образовании, ЖКУ.

Еще там можно оставить заявку в сервисах "Электронный дом" или "Наш город". На странице есть все каналы для связи с правительством Москвы. Там можно записаться на видеоконсультацию или встречу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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