Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию филиала поликлиники № 46 в Таганском районе завершат к осени. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Потепление до 25 градусов придет в Москву во второй половине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Трафик до 8 баллов ожидается на московских дорогах вечером 23 мая. Это данные ЦОДД.