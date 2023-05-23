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Общество

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Собянин: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Собянин поручил ускорить реконструкцию поликлиники в Таганском районе

Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Собянин и Воробьев объявили о внедрении МЭШ в школы Московской области

Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий

Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве

Собянин рассказал о столичном производстве продуктов питания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию филиала поликлиники № 46 в Таганском районе завершат к осени. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Потепление до 25 градусов придет в Москву во второй половине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Трафик до 8 баллов ожидается на московских дорогах вечером 23 мая. Это данные ЦОДД.

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