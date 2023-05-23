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14:30

Общество

Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Собянин поручил ускорить реконструкцию поликлиники в Таганском районе

Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Собянин и Воробьев объявили о внедрении МЭШ в школы Московской области

Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий

Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве

Собянин рассказал о столичном производстве продуктов питания

Сергей Собянин рассказал о появлении новых 95 поездов "Иволга" после запуска МЦД-3 и МЦД-4

Собянин: в ЗАГС Москвы за 10 лет провели почти 3 тыс торжеств для супруг-юбиляров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года.

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 30% на доходы свыше 10 миллионов рублей в год. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

К концу рабочей недели в Москве потеплеет до 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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