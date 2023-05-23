Новости часа: 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что 82 поликлиники реконструировали в Москве за три года.

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 30% на доходы свыше 10 миллионов рублей в год. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

К концу рабочей недели в Москве потеплеет до 24 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.