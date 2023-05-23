Собянин поручил ускорить реконструкцию поликлиники в Таганском районе

Реконструкцию поликлиники в Таганском районе ускорят. Такое поручение дал Сергей Собянин.

Мэр Москвы побывал в филиале поликлиники № 46, где больше года идет ремонт. В результате здание будет практически полностью перестроено. Там заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, двери и окна.

Число кабинетов врачей общей практики увеличат примерно в два раза. Прием будут вести узкие специалисты: офтальмолог, хирурги, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог и другие.

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