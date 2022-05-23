Собянин поручил ускорить завершение капремонта культурного центра "Москвич"

Сергей Собянин поручил ускорить завершение капитального ремонта культурного центра "Москвич" в районе Текстильщики.

"Я прошу вас, чтобы в этом году культурный центр заработал. Обеспечьте успешный запуск", – обратился мэр столицы к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.

Работы в центре начали в 2019 году. На первом этапе отремонтировали крышу, систему водоснабжения, благоустроили пространство вокруг. Затем приступили к восстановлению фасадов здания. Кроме того, меняется и "начинка". Сценой можно будет управлять с помощью новых систем, сотрудники будут использовать профессиональное звуковое оборудование и свет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

