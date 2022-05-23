Собянин рассказал о ходе реконструкции стадиона "Москвич"

Реконструкция стадиона "Москвич", который расположен в столичном районе Текстильщики, подходит к завершению, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"Спортивный комплекс, спортивное ядро, состоящий из нескольких зданий, в том числе стадиона, на котором мы находимся, также находится на ремонте и реконструкции. Стадион и капитальные сооружения стадиона сами увеличились в пять раз – с почти 2 до почти 10 тысяч квадратных метров", – сказал Собянин.

Мэр столицы отметил, что по итогам реконструкции появится новый современный комплекс с новым полем с подогревом, стрелковым комплексом, увеличенным количеством подтрибунного и надтрибунного пространства, а также мест на трибунах.

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