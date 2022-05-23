Собянин: строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 77%

Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готов уже на 77%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Почти полмиллиона человек ждут открытия этой части кольца. Они смогут экономить время в пути, а на дорогах района, где сейчас трафик напряженный, должно стать свободнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.