Собянин: строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 77%

Строительство восточного участка БКЛ завершено на 77%. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра станции "Текстильщики", где еще ведут работы. Восточный участок линии занимает почти 11 километров.

Это четыре станции – от "Кленового бульвара" до "Текстильщиков". Поезда между ними будут ходить в большом тоннеле, рассчитанном на два пути.

Открытия участка ждут многие москвичи. Он улучшит транспортную ситуацию для почти полумиллиона человек из нескольких районов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.