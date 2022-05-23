Собянин поручил ускорить завершение капремонта культурного центра "Москвич"

Сергей Собянин поручил ускорить капремонт культурного центра "Москвич" на Волгоградском проспекте, чтобы центр смог принять посетителей уже в этом году.

Творческие мастерские, студии, театральные и концертные объединения – всего в центре занимаются порядка двух тысяч человек. И главной целью капитального ремонта было создание максимального комфорта для них.

На первом этапе работ отремонтировали крышу, систему водоснабжения, благоустроили пространство вокруг. Затем приступили к восстановлению фасадов здания. Кроме того, изменится и "начинка". Сценой можно будет управлять с помощью новых систем, сотрудники будут использовать новое звуковое оборудование и свет.

После окончания работ "Москвич" откроется для жителей Текстильщиков и соседних районов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.