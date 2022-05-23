Собянин рассказал о ходе реконструкции стадиона "Москвич"

Стадион "Москвич" будет готов этим летом. Об этом сообщил Сергей Собянин. Реконструировать его начали в мае 2019 года. Это произошло впервые за его полувековую историю. Сейчас стройка близится к финишу.

После открытия на стадионе будут проводить соревнования по футболу и легкой атлетике, там же будут тренировать профессиональных спортсменов. В свободное от подготовки атлетов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.