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Новости

23 апреля, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: горячей линией "Московский транспорт" воспользовались уже 40 млн раз

Собянин: горячей линией "Московский транспорт" воспользовались уже 40 млн раз

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С момента запуска контакт-центра "Московский транспорт" операторы приняли почти 40 миллионов обращений. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, это один из самых востребованных сервисов среди пассажиров столичного транспорта.

Чаще всего горожане и туристы звонят, чтобы уточнить расписание движения, режим работы вокзалов или информацию об эвакуации автомобиля. Центр работает круглосуточно, ежедневно обрабатывая более 6,5 тысячи запросов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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