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23 апреля, 11:00

Мэр Москвы

Собянин одобрил план создания современного квартала на юго-востоке Москвы 

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Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы. Его возведут на месте бывшей промзоны. Проект реорганизации территории нежилой застройки в Южнопортовом районе утвердил Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале мэр сообщил, что там располагаются устаревшие нежилые объекты. Имеющуюся инфраструктуру используют для обеспечения будущих жилых домов водой и электричеством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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