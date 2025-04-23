Собянин одобрил план создания современного квартала на юго-востоке Москвы 

Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы. Его возведут на месте бывшей промзоны. Проект реорганизации территории нежилой застройки в Южнопортовом районе утвердил Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале мэр сообщил, что там располагаются устаревшие нежилые объекты. Имеющуюся инфраструктуру используют для обеспечения будущих жилых домов водой и электричеством.

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