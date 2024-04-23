Новости часа: к новому отопительному сезону подготовят более 74 тыс зданий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За лето к новому отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезонный автобусный маршрут до пляжей на Москве-реке пустят с воскресенья, 28 апреля. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

Ресторан "Прага" в центре Москвы сохранит оформление времен 1954 года. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.