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Новости

23 апреля, 20:00

Новости

Новости часа: к новому отопительному сезону подготовят более 74 тыс зданий

Новости часа: к новому отопительному сезону подготовят более 74 тыс зданий

Собянин: в Москве начинается подготовка к новому отопительному сезону

Новости часа: 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: около 2 тыс человек прошли обучение в "Московской технической школе"

Собянин: свыше 3 тысяч жителей Академического района получили жилье по реновации

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: "Московская техническая школа" откроет еще два направления обучения

Новости часа: 2,2 тыс человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За лето к новому отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезонный автобусный маршрут до пляжей на Москве-реке пустят с воскресенья, 28 апреля. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

Ресторан "Прага" в центре Москвы сохранит оформление времен 1954 года. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

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