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Новости

23 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе Москвы

Новости часа: 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: около 2 тыс человек прошли обучение в "Московской технической школе"

Собянин: свыше 3 тысяч жителей Академического района получили жилье по реновации

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: "Московская техническая школа" откроет еще два направления обучения

Новости часа: 2,2 тыс человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

"Мой район. Новости": основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Новости часа: стандарт детских центров для лечения заболеваний разрабатывают в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московская программа реновации востребована в регионах России. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики столицы.

К майским праздникам в столице зацветут 15 миллионов тюльпанов. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

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