Новости часа: 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 19 домов включены в программу реновации в Академическом районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московская программа реновации востребована в регионах России. Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики столицы.

К майским праздникам в столице зацветут 15 миллионов тюльпанов. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.