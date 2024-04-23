Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три тысячи жителей Академического района Москвы уже стали обладателями нового жилья по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве начался капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Художников приглашают принять участие в проекте "Искусство в метро". Об этом заявили в Дептрансе Москвы.