23 апреля, 18:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три тысячи жителей Академического района Москвы уже стали обладателями нового жилья по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве начался капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Художников приглашают принять участие в проекте "Искусство в метро". Об этом заявили в Дептрансе Москвы.