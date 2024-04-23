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Новости

23 апреля, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: около 2 тыс человек прошли обучение в "Московской технической школе"

Собянин: свыше 3 тысяч жителей Академического района получили жилье по реновации

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Новости часа: "Московская техническая школа" откроет еще два направления обучения

Новости часа: 2,2 тыс человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

"Мой район. Новости": основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Новости часа: стандарт детских центров для лечения заболеваний разрабатывают в Москве

Собянин: "Московская техническая школа" запустила новое направление обучения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три тысячи жителей Академического района Москвы уже стали обладателями нового жилья по реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве начался капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Художников приглашают принять участие в проекте "Искусство в метро". Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

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