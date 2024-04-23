Новости часа: 2,2 тыс человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2,2 тысячи человек прошли обучение в "Московской технической школе". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Летний маршрут автобуса до московских пляжей возобновит работу с воскресенья, 28 апреля. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Лавочки, шатры и инфостойки появятся на московских причалах к началу навигации. Об этом заявили в ЦОДД.