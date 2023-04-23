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Собянин: москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии

Собянин: москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии

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Москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На портале "Активный гражданин" проголосовало больше 170 тысяч москвичей. Первое место заняла станция "Марьина Роща" с колоннами в виде фарфоровых чайников. Второе место отдали станции "Рижская". Также в тройке лидеров оказалась станция "Нагатинский Затон".

Большая кольцевая линия – это не только красиво, но и удобно. У миллионов пассажиров появились новые быстрые маршруты и возможность сэкономить время в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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