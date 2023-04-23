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Собянин: москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии
Москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.
На портале "Активный гражданин" проголосовало больше 170 тысяч москвичей. Первое место заняла станция "Марьина Роща" с колоннами в виде фарфоровых чайников. Второе место отдали станции "Рижская". Также в тройке лидеров оказалась станция "Нагатинский Затон".
Большая кольцевая линия – это не только красиво, но и удобно. У миллионов пассажиров появились новые быстрые маршруты и возможность сэкономить время в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.