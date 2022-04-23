Социальную поддержку города получают более 4,5 млн человек

Социальную поддержку города получают боле 4,5 миллионов человек. Это – каждый третий москвич. Об этом в День создания социальной службы в России в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в последние годы изменился сам подход к оказанию такой помощи. Ее сделали более адресной и комплексной.

Так, нуждающимся семьям с детьми помогают соцвыплатами. Тем, кто потерял работу, оказывают помощь в поиске подходящей вакансии или получении новой специальности. Заботятся в городе и о досуге пенсионеров: в Москве действуют центры московского долголетия.

Сергей Собянин отметил, что за всей этой помощью стоят чуткие и отзывчивые сотрудники социальных служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.