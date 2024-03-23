Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" получат компенсации – от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм канале.

По его словам, столица окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним, а власти Подмосковья – жителям области. Также мэр сообщил, что власти возьмут на себя организацию похорон погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

