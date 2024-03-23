Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

23 марта, 12:15

Новости

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: совместно с областью выплатим до 3 млн рублей пострадавшим в "Крокусе"

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокусе"

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о формировании городского вокзала Шелепиха

Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" получат компенсации – от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм канале.

По его словам, столица окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним, а власти Подмосковья – жителям области. Также мэр сообщил, что власти возьмут на себя организацию похорон погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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