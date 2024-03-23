23 марта, 11:30Происшествия
Собянин: совместно с областью выплатим до 3 млн рублей пострадавшим в "Крокусе"
Власти Москвы и области совместно выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". Так, пострадавшим выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр также уточнил, что столичные власти совместно с Московской областью помогут в организации похорон.
Читайте также
- Центр сдачи крови в Москве уже принял более 500 доноров
- Генсек Интерпола заявил о готовности оказать поддержку расследованию теракта в "Крокусе"