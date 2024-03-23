Собянин: совместно с областью выплатим до 3 млн рублей пострадавшим в "Крокусе"

Власти Москвы и области совместно выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". Так, пострадавшим выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр также уточнил, что столичные власти совместно с Московской областью помогут в организации похорон.