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23 марта, 07:15

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Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокусе"

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в "Крокусе"

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле". Власти Москвы окажут помощь всем пострадавшим в результате трагедии.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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