Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

В столичном районе Измайлово продолжают обновлять училища Московского олимпийского резерва № 1 на 16-й Парковой улице. Там также строят новые здания. Меньше года назад для учебного заведения возвели новый спортивный комплекс с бассейнами, залом для художественной гимнастики и тренажерным залом.

Как рассказал Сергей Собянин, район Измайлово активно развивается. Например, там закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района, отметил мэр.

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