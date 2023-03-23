Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 23:00

Город

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Новости часа: Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Собянин: программа реновации в Измайлове ведется с опережением сроков

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Новости часа: москвичам предожили оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

Собянин объявил о приеме заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Новости часа: житель Лисичанска погиб при обстреле города со стороны ВСУ

БКЛ впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда – Собянин

Собянин заявил о начале поставок лекарств по контракту с Московским эндокринным заводом

В столичном районе Измайлово продолжают обновлять училища Московского олимпийского резерва № 1 на 16-й Парковой улице. Там также строят новые здания. Меньше года назад для учебного заведения возвели новый спортивный комплекс с бассейнами, залом для художественной гимнастики и тренажерным залом.

Как рассказал Сергей Собянин, район Измайлово активно развивается. Например, там закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района, отметил мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим СеликовАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика