Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

Москвичи могут оценить дизайн новых станций Большой кольцевой линии и выбрать самую красивую. Принять участие в голосовании предложил жителям столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил особенности каждой из девяти станций, которые были открыты 1 марта. Например, на "Марьиной Роще" колонны выполнены в виде фарфоровых чайников, на "Рижской" светящиеся арки символизируют въездные ворота в город, а на "Сокольниках" можно увидеть портреты первых строителей московского метро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.