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Технологии

Собянин объявил о приеме заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Собянин объявил о приеме заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

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Стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Проект дает возможность талантливым людям разработать технологию, которая принесет пользу столице.

Конкурс помогает найти цифровые решения для реальных задач от города и бизнеса. Победители получают шанс найти заказчиков и внедрить свои разработки. В конкурсе могут участвовать IT-специалисты с 18 лет. Ждут не только москвичей, но и профессионалов со всего мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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