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Новости

23 февраля, 17:30

Город

Новости часа: проекты строительства трех офисных комплексов одобрили в Москве

Новости часа: проекты строительства трех офисных комплексов одобрили в Москве

Собянин: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 18,5%

Новости часа: Кригскомиссариат отреставрировали в столице

Сергей Собянин рассказал о расширении социальной инфраструктуры ЦАО

Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

Сергей Собянин поздравил военнослужащих и участников СВО с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года

Новости часа: профилактику Вечного огня провели в Москве накануне Дня защитника Отечества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проекты строительства трех офисных комплексов по городской программе одобрили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на улице Константинова. Об этом решении сообщается на портале mos.ru.

Выставки детских рисунков открылись на автовокзалах "Южные ворота" и "Северные ворота". Об этом сообщил Дептранс.

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