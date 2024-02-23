23 февраля, 17:30Город
Новости часа: проекты строительства трех офисных комплексов одобрили в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проекты строительства трех офисных комплексов по городской программе одобрили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на улице Константинова. Об этом решении сообщается на портале mos.ru.
Выставки детских рисунков открылись на автовокзалах "Южные ворота" и "Северные ворота". Об этом сообщил Дептранс.