23 февраля, 15:15Новости
Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда
В столице одобрены проекты трех больших офисных комплексов, их будут строить частные инвесторы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Два многофункциональных деловых комплекса появятся в районе Хорошёво-Мнёвники в шаговой доступности от станции МЦК Зорге. Еще один будет в районе Нагатинский Затон недалеко от Южного речного вокзала. Благодаря этим проектам в общей сложности работу получат 11 тысяч человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.