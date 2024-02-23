Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда

В столице одобрены проекты трех больших офисных комплексов, их будут строить частные инвесторы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Два многофункциональных деловых комплекса появятся в районе Хорошёво-Мнёвники в шаговой доступности от станции МЦК Зорге. Еще один будет в районе Нагатинский Затон недалеко от Южного речного вокзала. Благодаря этим проектам в общей сложности работу получат 11 тысяч человек.

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