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Новости

23 февраля, 15:15

Новости

Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда

Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

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Сергей Собянин поздравил военнослужащих и участников СВО с Днем защитника Отечества

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В столице одобрены проекты трех больших офисных комплексов, их будут строить частные инвесторы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Два многофункциональных деловых комплекса появятся в районе Хорошёво-Мнёвники в шаговой доступности от станции МЦК Зорге. Еще один будет в районе Нагатинский Затон недалеко от Южного речного вокзала. Благодаря этим проектам в общей сложности работу получат 11 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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