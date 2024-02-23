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23 февраля, 14:15

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Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

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Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мэр столицы почтил память павших воинов минутой молчания.

В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка под сопровождение оркестра вынесли три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Они установили венки перед Вечным огнем. В конце церемонии возложения торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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