Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мэр столицы почтил память павших воинов минутой молчания.

В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка под сопровождение оркестра вынесли три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Они установили венки перед Вечным огнем. В конце церемонии возложения торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.