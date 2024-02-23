23 февраля, 00:00Город
Новости часа: профилактику Вечного огня провели в Москве накануне Дня защитника Отечества
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Накануне Дня защитника Отечества в столице провели профилактику Вечного огня, рассказал Сергей Собянин.
23 февраля вернуть эвакуированный автомобиль можно будет в четырех пунктах МАДИ, предупреждает Дептранс.
Перед длинными выходными городские службы перешли на усиленный режим работы, сообщает комплекс городского хозяйства.