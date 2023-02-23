Москвичам рассказали о главных событиях 23 февраля

Штат машинистов для Большой кольцевой линии полностью укомплектован, сообщил Сергей Собянин. Новейшими поездами "Москва-2020" будут управлять свыше 500 специалистов. Будущие машинисты 4,5 месяца обучались в Корпоративном университете Транспортного комплекса, а затем три месяца проходили практику. В современных компьютеризованных поездах "Москва-2020" учтены все лучшие достижения в области транспорта и машиностроения.

Необычные автогонки прошли 23 февраля Подмосковье. Там состоялись соревнования на первенство Гаража особого назначения ФСО России. Водители первых лиц государства выясняли, кто из них самый быстрый на сложнейшей зимней трассе.

В День защитника Отечества Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Вместе с мэром в церемонии приняли участие представители кадетского движения Москвы, военно-патриотичекого движения "Юнармия", а также члены ветеранских организаций.

Крымский мост полностью открыли для движения автомобилей по всем полосам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Работы завершили на 39 дней раньше срока. Сейчас там продолжают восстанавливать железнодорожную часть и всю сопутствующую инфраструктуру. Закончить планируют в июле.

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