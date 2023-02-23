Собянин: Московский метрополитен подготовил для работы на БКЛ более 500 машинистов

Штат машинистов для Большой кольцевой линии метро полностью укомплектован. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новейшими поездами "Москва-2020" будут управлять свыше 500 специалистов. Будущие машинисты 4,5 месяца обучались в Корпоративном университете Транспортного комплекса, а затем три месяца проходили практику.

С открытием БКЛ в столице появилось 6 тысяч новые рабочих мест: это и дежурные по станциям, и монтеры пути, и машинисты электропоезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

