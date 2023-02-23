Собянин: транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление

Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Этот транспортный хаб объединит сразу три ветки МЦД: там пересекутся второй диаметр, а также будущие третий и четвертый. Кроме того, в ТПУ войдут две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий.

У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов. Передвижение по городу станет удобнее для 200 тысяч жителей Мещанского и Алексеевского районов, а также Марьиной Рощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

