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23 февраля, 15:30

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Собянин: транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление

Собянин: транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление

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Транспортно-пересадочный узел "Рижская" ждет масштабное обновление. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Этот транспортный хаб объединит сразу три ветки МЦД: там пересекутся второй диаметр, а также будущие третий и четвертый. Кроме того, в ТПУ войдут две одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий.

У пассажиров появится возможность строить множество альтернативных маршрутов. Передвижение по городу станет удобнее для 200 тысяч жителей Мещанского и Алексеевского районов, а также Марьиной Рощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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