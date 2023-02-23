В День защитника Отечества Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Вместе с мэром в церемонии приняли участие представители кадетского движения Москвы, военно-патриотичекого движения "Юнармия", а также члены ветеранских организаций.

Военнослужащие Преображенского полка под сопровождение оркестра вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки установили перед Вечным огнем. Затем участники церемонии почтили память погибших в боях солдат.

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