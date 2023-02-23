Собянин вручил знак "Почетный гражданин города Москвы" генерал-полковнику Борису Уткину

В День защитника Отечества исполнилось 100 лет известному военачальнику, участнику Великой Отечественной войны, генерал-полковнику Борису Павловичу Уткину. Судьба этого человека более 80 лет связана с военной службой. За мужество боях он награжден орденами и медалями. И сегодня Сергей Собянин вручил ему еще один знак отличия – "Почетный гражданин города Москвы".

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