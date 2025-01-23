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23 января, 09:30

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Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

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Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Новости часа: мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

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В образовательном комплексе "Запад" открылся новый кулинарный полигон. На площади более двух тысяч квадратных метров разместили семь лабораторий для практических занятий, демонстрационную студию и ресторан с кухней. Ежедневно здесь смогут обучаться до тысячи студентов.

По словам Сергея Собянина, к началу учебного года в Москве уже модернизировали почти 650 лабораторий в учреждениях среднего профессионального образования. В ближайшие годы планируется создать или обновить более двух тысяч мастерских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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