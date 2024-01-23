Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Логистический парк построят на территории ТиНАО в Михайлово-Ярцевском. Об этом заявил Сергей Собянин.

Высота сугробов в столице выросла еще на 2 сантиметра. По данным комплекса городского хозяйства, коммунальные службы продолжают подметать улицы при помощи специальной техники.

Контактную сеть обновили на станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково. Об этом заявили в пресс-службе железной дороги.