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23 января, 23:55

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Собянин: В Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Собянин: В Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года – Собянин

Собянин: более 380 км автодорог построили в ТиНАО с 2012 года

Москва одобрила инвесторам строительство 3 объектов по программе создания рабочих мест

Новости часа: логистический парк построят в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО

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Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

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Новости часа: Собянин рассказал о строительстве эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Логистический парк построят на территории ТиНАО в Михайлово-Ярцевском. Об этом заявил Сергей Собянин.

Высота сугробов в столице выросла еще на 2 сантиметра. По данным комплекса городского хозяйства, коммунальные службы продолжают подметать улицы при помощи специальной техники.

Контактную сеть обновили на станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково. Об этом заявили в пресс-службе железной дороги.

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