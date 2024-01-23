Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 23:00

Общество

13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года – Собянин

13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года – Собянин

Собянин: более 380 км автодорог построили в ТиНАО с 2012 года

Москва одобрила инвесторам строительство 3 объектов по программе создания рабочих мест

Новости часа: логистический парк построят в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин: основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Собянин: музеи Москвы готовятся удивить посетителей новыми выставками

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю в столице снизилась. Это данные Роспотребнадзора.

Почти 3 тысячи железнодорожников и 90 единиц спецтехники задействованы для уборки снега на Московской железной дороге. Об этом заявили в телеграм-канале учреждения.

Читайте также
мэр МосквыобществотранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика