23 января, 23:00Общество
13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года. Об этом заявил Сергей Собянин.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю в столице снизилась. Это данные Роспотребнадзора.
Почти 3 тысячи железнодорожников и 90 единиц спецтехники задействованы для уборки снега на Московской железной дороге. Об этом заявили в телеграм-канале учреждения.