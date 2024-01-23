13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 новых музейных площадок появилось в Москве с 2011 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю в столице снизилась. Это данные Роспотребнадзора.

Почти 3 тысячи железнодорожников и 90 единиц спецтехники задействованы для уборки снега на Московской железной дороге. Об этом заявили в телеграм-канале учреждения.