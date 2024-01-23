Собянин: более 380 км автодорог построили в ТиНАО с 2012 года

Более 380 километров автодорог и 40 пешеходных переходов построили в ТиНАО с 2012 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, прошлой осенью запустили движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево. В конце года был достроен дублер Боровского шоссе.

Всего же в ближайшие два года в ТиНАО планируют проложить и отремонтировать более 100 километров дорог. Как уже изменилась улично-дорожная сеть ТиНАО, и как ее планируют развивать дальше – в эфире телеканала Москва 24.