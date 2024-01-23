Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва одобрила инвесторам строительство 3 объектов по программе создания рабочих мест, заявил Сергей Собянин.

Дом на 232 квартиры по программе реновации на юге Москвы сдан в эксплуатацию, рассказал в Мосгосстройнадзоре.

Контролер в автобусе в Москве помог выявить находившегося в федеральном розыске безбилетника. Это информация Дептранса.