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Новости

23 января, 22:00

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Москва одобрила инвесторам строительство 3 объектов по программе создания рабочих мест

Москва одобрила инвесторам строительство 3 объектов по программе создания рабочих мест

Новости часа: логистический парк построят в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО

Новости часа: Собянин рассказал о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин: основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Собянин: музеи Москвы готовятся удивить посетителей новыми выставками

Новости часа: в 2023 году в Москве родились более 116 тыс детей

Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва одобрила инвесторам строительство 3 объектов по программе создания рабочих мест, заявил Сергей Собянин.

Дом на 232 квартиры по программе реновации на юге Москвы сдан в эксплуатацию, рассказал в Мосгосстройнадзоре.

Контролер в автобусе в Москве помог выявить находившегося в федеральном розыске безбилетника. Это информация Дептранса.

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