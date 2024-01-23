Новости часа: Собянин рассказал о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городская программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В комплексе горхозяйства Москвы жителей столицы просят быть предельно внимательными на улице из-за ухудшения погоды.

Национальный космический центр в Москве достроят до конца года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.