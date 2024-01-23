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Новости

23 января, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

Новости часа: Собянин рассказал о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин: основным ходом МСД пользуются около 400 тыс автомобилистов ежедневно

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Собянин: музеи Москвы готовятся удивить посетителей новыми выставками

Новости часа: в 2023 году в Москве родились более 116 тыс детей

Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

Собянин: башня "Око" – самая популярная выездная площадка для регистрации брака

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городская программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В комплексе горхозяйства Москвы жителей столицы просят быть предельно внимательными на улице из-за ухудшения погоды.

Национальный космический центр в Москве достроят до конца года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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