Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Три инвестора получили одобрение на строительство социальных и промышленных объектов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, в поселении Михайлово-Ярцевском в ТиНАО создадут логистический парк, где будут работать более тысячи человек. Кроме того, в Хорошёвском районе построят административно-деловой комплекс на восемь тысяч рабочих мест, а в Покровском-Стрешневе откроют офисно-торговый центр на 720 рабочих мест.

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