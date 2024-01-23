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23 января, 18:15

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Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

Собянин: в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО построят логистический парк

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Три инвестора получили одобрение на строительство социальных и промышленных объектов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, в поселении Михайлово-Ярцевском в ТиНАО создадут логистический парк, где будут работать более тысячи человек. Кроме того, в Хорошёвском районе построят административно-деловой комплекс на восемь тысяч рабочих мест, а в Покровском-Стрешневе откроют офисно-торговый центр на 720 рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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