Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

За 12 лет в ТиНАО построили более 380 километров автодорог и 40 пешеходных переходов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

План развития транспортной инфраструктуры округа подразумевает строительство еще 28 километров дорог. В том числе будет достроено соединение МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, завершатся работы на Южной рокаде, а также будут возведены два путепровода тоннельного типа, мост через реку Сосенку и путепровод в районе СНТ "Родник" на магистрали Мамыри – Пенино – Шарапово.

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