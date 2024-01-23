Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Собянин: музеи Москвы готовятся удивить посетителей новыми выставками

Новости часа: в 2023 году в Москве родились более 116 тыс детей

Новости часа: более 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году – Собянин

Собянин: башня "Око" – самая популярная выездная площадка для регистрации брака

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Собянин: 16,3 тыс жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону области откроют в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снегопад и порывистый ветер обещают в Москве до утра среды, 24 января, заявили в комплексе горхозяйства.

В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдет молодежная неделя. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквыдорогипогодаобществовидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика