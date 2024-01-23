Новости часа: Собянин рассказал о строительстве эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прямой съезд с МСД на Каширское шоссе в сторону области откроют в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снегопад и порывистый ветер обещают в Москве до утра среды, 24 января, заявили в комплексе горхозяйства.

В пространстве Москвы на выставке "Россия" пройдет молодежная неделя. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.