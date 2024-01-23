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23 января, 14:45

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Собянин: музеи Москвы готовятся удивить посетителей новыми выставками

Собянин: музеи Москвы готовятся удивить посетителей новыми выставками

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В 2024 году планируется масштабная культурная программа в музеях и галереях столицы. Так, в Москве ожидается открытие выставки северных икон, экспозиции о Федоре Конюхове, выставки о современном искусстве Китая и многое другое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что Москва занимает одно из первых мест в мире по количеству музеев и выставочных залов – в столице их более 450. Новые площадки продолжают открываться, а старые – обновляются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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