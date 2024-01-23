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23 января, 13:45

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Новости часа: в 2023 году в Москве родились более 116 тыс детей

Новости часа: в 2023 году в Москве родились более 116 тыс детей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 116 тысяч детей родились в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Метель, гололедицу и ветер с порывами до 17 метров в секунду обещают синоптики в Москве с 15:00. Об этом предупреждает комплекс горхозяйства.

Московские энергетики подключили к сетям около 50 новостроек по реновации за год. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

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