Новости часа: в 2023 году в Москве родились более 116 тыс детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 116 тысяч детей родились в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Метель, гололедицу и ветер с порывами до 17 метров в секунду обещают синоптики в Москве с 15:00. Об этом предупреждает комплекс горхозяйства.

Московские энергетики подключили к сетям около 50 новостроек по реновации за год. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.